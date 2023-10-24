В Новороссийске появился новый мурал: связующая нить между прошлым и будущим

На нем изображены два офицера, погибшие при защите Родины. Только между их гибелью почти 80 лет. На мурале изображен Герой Советского Союза, морской офицер, участник боев за Новороссийск Николай Иванович Сипягин и гвардии генерал-майор Андрей Александрович Суховецкий, погибший в 2022 году при выполнении боевых задач в ходе СВО.