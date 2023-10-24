ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

259 подписчиков

В Новороссийске появился новый мурал: связующая нить между прошлым и будущим

В Новороссийске появился новый мурал: связующая нить между прошлым и будущим

На нем изображены два офицера, погибшие при защите Родины. Только между их гибелью почти 80 лет. На мурале изображен Герой Советского Союза, морской офицер, участник боев за Новороссийск Николай Иванович Сипягин и гвардии генерал-майор Андрей Александрович Суховецкий, погибший в 2022 году при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх