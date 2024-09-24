Мастер спорта по художественной гимнастике Елизавета Халиуллина, которая в настоящее время является моделью и фитнес-тренером,Мастер спорта по художественной гимнастике Елизавета Халиуллина, которая в настоящее время является моделью и фитнес-тренером, похвасталась привлекательной фигурой в эффектном платье.