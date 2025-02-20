Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

Для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы как белки, так и жиры и углеводы, а исключение любого из этих макронутриентов во время диеты не принесет пользы, предупредила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина.
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