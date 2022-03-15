Происшествия

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Полицейские в Кабардино-Балкарии провели уроки безопасности для старшеклассников

В преддверии школьных каникул и наступления весенней погоды полицейские проводят дополнительные уроки безопасности.

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