Цукерберг переместился на четвертую позицию в рейтинге богатейших людей мира

Глава американской компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией, Марк Цукерберг добился роста своего состояния до отметки $201 млрд после запуска виртуального пространства Metaverse ("Метавселенная"), пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии