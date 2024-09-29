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Цукерберг переместился на четвертую позицию в рейтинге богатейших людей мира

Цукерберг переместился на четвертую позицию в рейтинге богатейших людей мира

Глава американской компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией, Марк Цукерберг добился роста своего состояния до отметки $201 млрд после запуска виртуального пространства Metaverse ("Метавселенная"), пишет Bloomberg.

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