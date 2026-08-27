Мексика: один человек был застрелен, а трое других арестованы в результате стрельбы на улицах 24 февраля и Мануэля Гомеса Морина в районе Сан-Антонио-Какалотепек муниципалитета Сан-Андрес-Чолула, штат Пуэбла, во второй половине дня.