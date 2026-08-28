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СахПресс

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Лимаренко объяснил, зачем Путин попросил его задержаться после совета по нацпроектам

Лимаренко объяснил, зачем Путин попросил его задержаться после совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко задержаться после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы отдельно обсудить детали по ключевым вопросам региона.

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