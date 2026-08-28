Лимаренко объяснил, зачем Путин попросил его задержаться после совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко задержаться после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы отдельно обсудить детали по ключевым вопросам региона.
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