В Забайкалье на месторождении Уконик построят ГОК

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительство Забайкальского края и АО "ГРК "Западная" (входит в группу "ОКТО") заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта модернизации перерабатывающих мощностей и добыче золота на месторождении Уконик.
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