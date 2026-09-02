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ТАСС

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В Забайкалье на месторождении Уконик построят ГОК

В Забайкалье на месторождении Уконик построят ГОК

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительство Забайкальского края и АО "ГРК "Западная" (входит в группу "ОКТО") заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта модернизации перерабатывающих мощностей и добыче золота на месторождении Уконик.

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