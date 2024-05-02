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Жирная, сладкая и калорийная еда в детстве повышает риск инсульта и инфаркта в молодом возрасте

Жирная, сладкая и калорийная еда в детстве повышает риск инсульта и инфаркта в молодом возрасте

Ученые из университета Эксетера, университета Бристоля (оба в Британии) и университета Восточной Финляндии обнаружили, что злоупотребление жирной, сладкой и калорийной едой в детстве может привести к увеличению жесткости артерий, что увеличивает риск инсульта и инфаркта в молодом возрасте.

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