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За рулем

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Китай в минусе: какие машины покупали россияне в августе?

Китай в минусе: какие машины покупали россияне в августе?

В августе сильно просели российские продажи брендов Geely и Belgee, констатирует руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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