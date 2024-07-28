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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кимми Репонд в произвольной программе будет выступать под саундтрек из фильма «Гладиатор»

Об этом швейцарская фигуристка сообщила в соцсетях.  Постановщиком выступил канадский хореограф Дэвид Уилсон.

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