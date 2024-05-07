Бомбардировщик-ракетоносец военного времени: вопрос не в самолёте, а в его содержимом

Транспортные самолёты со спецоснащением зачастую могут быть не менее эффективны, чем стратегические бомбардировщики-ракетоносцы.
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