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Лидер Сербии Вучич признал встречу с Путиным ключевой для экономики: «Это решит наше будущее»

Лидер Сербии Вучич признал встречу с Путиным ключевой для экономики: «Это решит наше будущее»

Президенты России и Сербии через месяц обсудят в Москве поставки газа в Европу. Александр Вучич назвал предстоящие переговоры решающими для будущего его страны.

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