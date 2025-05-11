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Конте о 2:2: «Наполи» не заслуживал потерять очки – остались горечь и сожаление. «Дженоа» забил дважды при двух ударах в створ, но так бывает в футболе»

Конте о 2:2: «Наполи» не заслуживал потерять очки – остались горечь и сожаление. «Дженоа» забил дважды при двух ударах в створ, но так бывает в футболе»

«Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью (2:2) в 36-м туре Серии А. Неаполитанцы лидируют в таблице, опережая «Интер» на одно очко, за 2 тура до окончания сезона.

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