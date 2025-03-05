"Транснефть" требует 193 тыс. рублей у Cisco: дата суда перенесена

Арбитражный суд Москвы отложил дело "Транснефти" против Cisco на 193 тыс. рублей до 2 апреля. Российская компания требует взыскать убытки в связи с исками к зарубежным фирмам, среди которых IBM и Red Hat, совокупно более чем на 175 млн рублей.