Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Диета» Дзержинского: почему «Железный Феликс» был таким худым

Его портрет знаком каждому: узкое, бледное лицо, горящие глаза, глубокие морщины, впалые щёки. Образ «Железного Феликса» — аскетичного, исхудавшего революционера — прочно вошёл в историю.

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