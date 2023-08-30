Спички - не игрушка

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  • Галина Скрипник
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  • Галина Скрипник
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  • Галина Скрипник
    Не дождетесь, ципсошники несчастные.Головокружительна...

Когда США разрешат Украине помириться с Россией?

Когда США разрешат Украине помириться с Россией?

АВТОР Святослав Когда экспертам или политикам нечего сказать, они начинают чесать языками, вместо того, чтобы думать.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Украины больше быть не должно, и украинцев гнать от себя подальше
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9 час.
СК
Сергей Ковалев
с одним не соглашусь, - никогда не говори &quot;никогда&quot;. и надо ли всех грести под одну гребенку? многие оттуда работают в России. образование одно, язык общий, понимание есть. как к этому относиться? как сильный относится к слабому? - вот так и лучшие наши относятся к возникшей ситуации, отделяя мух от котлет... ну а как ещё?..
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9 час.
ШКИПЕР
Пусть пиндосы разрешают, а вот Россия сыта всякими договорённостями : минскими , стамбульскими , хватит !
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8 час.

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