Когда США разрешат Украине помириться с Россией?

СК

Сергей Ковалев

с одним не соглашусь, - никогда не говори "никогда". и надо ли всех грести под одну гребенку? многие оттуда работают в России. образование одно, язык общий, понимание есть. как к этому относиться? как сильный относится к слабому? - вот так и лучшие наши относятся к возникшей ситуации, отделяя мух от котлет... ну а как ещё?..