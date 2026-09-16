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Регионы России

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Xiaomi представила обновлённый умный датчик CO2 с расширенными возможностями

Xiaomi представила обновлённый умный датчик CO2 с расширенными возможностями

Компания Xiaomi обновила свой недорогой датчик температуры и влажности, представив модель Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Pro.

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