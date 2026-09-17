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Царьград

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Глеб Яковлев: Русские вернули 27 млрд рублей за страховки в 2026

Глеб Яковлев: Русские вернули 27 млрд рублей за страховки в 2026

В первой половине 2026 года русские отказались от более 934 тысяч страховых полисов, вернув 27 миллиардов рублей.

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