Первый день голосования в Москве прошел штатно, проголосовали уже 2,27 млн человек

Первый день голосования на выборах в Москве прошел в штатном режиме, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
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