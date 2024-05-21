Индекс МосБиржи снижается на открытии на фоне укрепления рубля

Российский рынок открыл торги в вторник, 21 мая, разнонаправленным изменением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,43% до 3453,76 пункта, индекс РТС прибавил 0,08% до 1205,01 пункта.
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