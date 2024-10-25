В США рассказали о проблеме новой версии B-52

TNI: обновленный бомбардировщик B-52J не полетит раньше 2033 года Единственной проблемой обновленного стратегического бомбардировщика B-52J является время, которое потребуется для его выпуска и начала полетов.
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