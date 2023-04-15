Миллеровские каратисты успешно выступили на соревнованиях в Донецке

В Донецке прошёл дружеский турнир среди юных каратистов под названием «Путь к рекордам». В данном турнире приняли участие пять спортивных клубов из городов: Шахты, Донецк, Белая-Калитва, Каменск-Шахтинский и Миллерово в количестве 90 спортсменов.