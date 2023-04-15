Наш Край

21 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Попов
    Откуда в майонезе, кетчупе и абстрактных соусах трансжиры? Их из маргарина делают (при производстве которого оные и п...Миллеровская ЦРБ:...
  • Александр Самбур
    вопрос долбоёбам-а почему каждый год дни воскрешения разные, ?Пасха-2023: дата,...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Быдло когда нечего возразить оппоненту начинает коверкать его ФИОМаньяка Чикатило ...

Миллеровские каратисты успешно выступили на соревнованиях в Донецке

В Донецке прошёл дружеский турнир среди юных каратистов под названием «Путь к рекордам». В данном турнире приняли участие пять спортивных клубов из городов: Шахты, Донецк, Белая-Калитва, Каменск-Шахтинский и Миллерово в количестве 90 спортсменов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх