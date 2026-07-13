Хан Хубилай — почётный гражданин Хабаровского края Изучая карту Великой Тартарии 1600 года, я столкнулся с невероятными фактами, которые никто вроде бы и не скрывает, лишь интерпретирует их настолько вольно, насколько это позволяет постулат о том, что, чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят.