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Славянская доктрина

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Хан Хубилай — почётный гражданин Хабаровского края

Хан Хубилай — почётный гражданин Хабаровского края

Хан Хубилай — почётный гражданин Хабаровского края Изучая карту Великой Тартарии 1600 года, я столкнулся с невероятными фактами, которые никто вроде бы и не скрывает, лишь интерпретирует их настолько вольно, насколько это позволяет постулат о том, что, чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят.

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