Захарова назвала влажными историческими фантазиями слова Науседы о Калининграде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс.
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