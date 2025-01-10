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Захарова назвала влажными историческими фантазиями слова Науседы о Калининграде

Захарова назвала влажными историческими фантазиями слова Науседы о Калининграде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс.

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