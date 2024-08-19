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Продвижение ВС РФ на южнодонецком направлении: ВСУ грозит обвал фронта

Продвижение ВС РФ на южнодонецком направлении: ВСУ грозит обвал фронта

Продвижение ВС РФ на южнодонецком направлении: ВСУ грозит обвал фронта РИА Новости/Евгений БиятовСегодня 699 прочитали По понятным причинам события в Курской области вышли на первый план, но важно смотреть на ситуацию в целом, а она выглядит совершенно иначе, чем пытается представить наш враг.

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