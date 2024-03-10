Офицер Приспешкин: НАТО изучает возможности ВС РФ на Украине для ответного удара

Военный эксперт и аналитик, а также руководитель кафедры ПФИ РГУНГ им И.М. Губкина, полковник Андрей Приспешкин пообщался с журналистами РЕН ТВ и сообщил о том, что западные военные на Украине, пытаются понять предел военных возможностей России.
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