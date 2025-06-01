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Воронежские новости

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«Еле сдержал себя, честно скажу». Серебряков — о провокации от Сурина

«Еле сдержал себя, честно скажу». Серебряков — о провокации от Сурина

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков в эфире программы «Наш хоккей» https://t.me/nhockey/549 высказался о столкновении с нападающим «Локомотива» Егором Суриным в решающей, седьмой игре серии плей-офф КХЛ (счет 2:3 в овертайме, общее поражение 3-4).

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