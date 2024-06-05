РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Психопат. Столько придурков у нас на улицах. , главное, никто из них не состоит на учете в психбольницах.Уфимец-матершинни...
  • Eduard
    Проблема в том,что на Западе бизнесживет своей жизнью,а политика своей или даже вообще вмешивается.Политикам плевать ...Западный бизнес п...
  • Eduard
    Обоих на виселицу!"Ребенок умолял":...

Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2024 оценили в 4–5 триллионов рублей

Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2024 оценили в 4–5 триллионов рублей

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) контрактов в 2024 году способна достичь показателя в 4–5 триллионов рублей, считает инвестиционный стратег из "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх