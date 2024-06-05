Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2024 оценили в 4–5 триллионов рублей

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) контрактов в 2024 году способна достичь показателя в 4–5 триллионов рублей, считает инвестиционный стратег из "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
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