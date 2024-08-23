В Китае создали крупномасштабную сеть для прогнозирования космической погоды

Между атмосферой Земли и Солнцем происходит множество важных процессов, точное прогнозирование которых имеет важное значение для безопасности астронавтов, спутников и даже наземных систем, таких как электросети.
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