Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Захватить будущее раньше всех: США меняют правила игры в борьбе с Китаем

Захватить будущее раньше всех: США меняют правила игры в борьбе с Китаем

Согласно ключевому инструменту отслеживания, используемому Австралийским институтом стратегической политики (ASPI), по состоянию на декабрь 2025 года – январь 2026 года Китай занимал безоговорочное глобальное лидерство, опережая США в 66 из 74 (почти 90%) критически важных и перспективных технологий.

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