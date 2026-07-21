Захватить будущее раньше всех: США меняют правила игры в борьбе с Китаем

Будни мужчин. Все что нам интересно

Согласно ключевому инструменту отслеживания, используемому Австралийским институтом стратегической политики (ASPI), по состоянию на декабрь 2025 года – январь 2026 года Китай занимал безоговорочное глобальное лидерство, опережая США в 66 из 74 (почти 90%) критически важных и перспективных технологий.