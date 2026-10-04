КПРФ и традиции левого протеста

В Москве прошёл митинг КПРФ, задержали 65 участников. Я смотрел видео с митинга: если это не ИИ-генерация (на что непохоже), то это было сильно.
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