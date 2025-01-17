Для первой и второй линий метрополитена Казани необходимо девять поездов

Для обслуживания первой линии и для второй линии метрополитена Казани потребуется девять поездов. Об этом сообщил в «Казань Экспо» генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на выставке, посвященной итогам работы дорожно-транспортной отрасли в 2024 году.