Для первой и второй линий метрополитена Казани необходимо девять поездов

Для обслуживания первой линии и для второй линии метрополитена Казани потребуется девять поездов. Об этом сообщил в «Казань Экспо» генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на выставке, посвященной итогам работы дорожно-транспортной отрасли в 2024 году.
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