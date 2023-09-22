Почему в России можно без проблем поставить памятник фашисту, но возникают сложности с памятником Сталину? В городе Великие Луки поставили памятник Великому Человеку - Иосифу Виссарионовичу Сталину! И на первый взгляд это событие выглядит правильным и радостным.
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