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Почему в России можно без проблем поставить памятник фашисту, но возникают сложности с памятником Сталину?

Почему в России можно без проблем поставить памятник фашисту, но возникают сложности с памятником Сталину?

Почему в России можно без проблем поставить памятник фашисту, но возникают сложности с памятником Сталину? В городе Великие Луки поставили памятник Великому Человеку -  Иосифу Виссарионовичу Сталину!  И  на  первый  взгляд  это событие  выглядит  правильным  и  радостным.

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GK
Gennadiy Kozyrev
По теме ПАТРИОТИЗМА, ПРЕДАТЕЛЬСТВА и ПАМЯТНИКОВ: В издательстве «СОТИС» вышла книга «Патриотизме и предательстве в условиях конфликта цивилизаций». См. на сайте: www.kozyrev-gi.ru — на первой странице.
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