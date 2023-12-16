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Исполнительный директор RCC о решении судей в бою Гришин – Бакытжанулы: «По мне, Асылжан был лучше»

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко прокомментировал спорное судейское решение в бою между россиянином Максимом Гришиным и представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы на турнире RCC 17, который недавно завершился в Екатеринбурге.

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