«Зенит» подписал Энрике и отдал Артура и Вендела «Ботафого», Касаткина вылетела с Australian Open, Хусанов перешел в «Ман Сити», Анчелотти может уйти из «Реала» в конце сезона и другие новости

1. «Зенит» подписал вингера «Ботафого» Луиса Энрике, сумма трансфера – 30+2 млн евро. Это один из самых дорогих переходов в истории РПЛ.
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