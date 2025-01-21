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Не только о футболе

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  • КУАТ
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«Зенит» подписал Энрике и отдал Артура и Вендела «Ботафого», Касаткина вылетела с Australian Open, Хусанов перешел в «Ман Сити», Анчелотти может уйти из «Реала» в конце сезона и другие новости

«Зенит» подписал Энрике и отдал Артура и Вендела «Ботафого», Касаткина вылетела с Australian Open, Хусанов перешел в «Ман Сити», Анчелотти может уйти из «Реала» в конце сезона и другие новости

1. «Зенит» подписал вингера «Ботафого» Луиса Энрике, сумма трансфера – 30+2 млн евро. Это один из самых дорогих переходов в истории РПЛ.

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Комментарии
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Лена Мисько
Уже прошла информация, что центральный офис Газпрома сокращается наполовину. То же самое лично слышала от работающих там людей. Велика вероятность, что все его непрофильные активы ждет та же участь. С покупкой Энрике у футбольной газопрорвы имени Миллера, похоже, наступает &quot;дембельский аккорд&quot;.
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17 час.
сергей озеров
А газпром медиа-это непрофильный актив? А,если это так,то матч тв с говорунами,что ожидает? На выход? Может появится нормальный спортивный канал.
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16 час.
КУАТ
Газпром ждёт режим жёсткой экономии.
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14 час.

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