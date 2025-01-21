«Зенит» подписал Энрике и отдал Артура и Вендела «Ботафого», Касаткина вылетела с Australian Open, Хусанов перешел в «Ман Сити», Анчелотти может уйти из «Реала» в конце сезона и другие новости

Лена Мисько

Уже прошла информация, что центральный офис Газпрома сокращается наполовину. То же самое лично слышала от работающих там людей. Велика вероятность, что все его непрофильные активы ждет та же участь. С покупкой Энрике у футбольной газопрорвы имени Миллера, похоже, наступает "дембельский аккорд".