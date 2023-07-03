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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области посетил исправительную колонию № 4

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области посетил исправительную колонию № 4

Региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Браниште, Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, заместитель областного прокурора Валерий Александрин, исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Томской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Александр Болдырев и томский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Васильев посетили ИК-4 УФСИН России по Томской области.

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