Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области посетил исправительную колонию № 4

Региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Браниште, Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, заместитель областного прокурора Валерий Александрин, исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Томской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Александр Болдырев и томский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Васильев посетили ИК-4 УФСИН России по Томской области.