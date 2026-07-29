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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапова о прогрессе в сезоне-2026: «Я просто стала более зрелой. Наконец-то чувствую себя комфортно в туре»

27-я ракетка мира Анастасия Потапова оценила победу над 46-летней Винус Уильямс в первом круге в Вашингтоне – 6:3, 6:3.

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