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Абхазия спросит с России за социологический опрос ВЦИОМ, после того как разберется с нами за лишение гражданства оппозиционеров

Абхазия спросит с России за социологический опрос ВЦИОМ, после того как разберется с нами за лишение гражданства оппозиционеров

БлокнотРУ Второй раз за два дня в Абхазии решили продемонстрировать жесткость по отношению к России.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Донбасс - часть России. По Конституции. Абхазия в состав РФ не входит.
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3 час.
Геннадий Ушаков
Был в 2010 году в Абхазии, заметил какие они российские жители и какое отношение к нам, особенно их полиции. Я инвалид 2 группы, абхазец полицейский 3 часа меня продержал требовал заплатить бзду ему только за то что я приехал в Абхазию, я ему показал документы, он мне сказал, хоть подыхай но мне заплати, плохой человек, хуже не видел. Ноги моей там после этого не было и не будет. Да и россиян местных я там не видел.
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3 час.
Виктор Борисов
Большинство.....наглые ленивые  паразиты....
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3 час.

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