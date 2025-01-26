Абхазия спросит с России за социологический опрос ВЦИОМ, после того как разберется с нами за лишение гражданства оппозиционеров

Геннадий Ушаков

Был в 2010 году в Абхазии, заметил какие они российские жители и какое отношение к нам, особенно их полиции. Я инвалид 2 группы, абхазец полицейский 3 часа меня продержал требовал заплатить бзду ему только за то что я приехал в Абхазию, я ему показал документы, он мне сказал, хоть подыхай но мне заплати, плохой человек, хуже не видел. Ноги моей там после этого не было и не будет. Да и россиян местных я там не видел.