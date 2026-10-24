Ещё недавно в этом зале играли в баскетбол — гимнастический зал Нюрнбергской тюрьмы, мяч, кольцо на стене, всё как в любой казарме.
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