"112": в Волгограде обыскали дом администратора Telegram-канала Moscow Calling

Пинчук рассказала, что начала работать администратором канала около года назад и изначально считала, что это "технический, новостной" канал, а затем обнаружила, что ее взгляды с основателем Moscow Calling Куршином рознятся, поскольку "он видит будущее страны мрачно, с неизбежной гражданской войной".