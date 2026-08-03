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Аргументы и Факты

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Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США

Владимир Зеленский указом снял Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.«Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки», — приводит РИА Новости текст указа.

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