В 51 выглядит на 30 лет: жена Макарского поразила новой внешностью

Супруга актера призывает других женщин следовать ее примеру и заботиться о своей внешности. Антон Макарский Anatoly Lomohov/Russian LookАнтон Макарский на протяжении многих лет был одним из самых востребованных актеров, пока не решил бросить кино.
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