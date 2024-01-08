Футболисты из Украины попросили Макрона не допускать россиян на ОИ-2024

Молодёжная сборная Украины по футболу написала письмо с обращением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и организаторам Олимпийских игр 2024 года в Париже.