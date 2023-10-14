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Депутат Чиковани считает, что Грузия готова получить статус кандидата в ЕС

Депутат Чиковани считает, что Грузия готова получить статус кандидата в ЕС

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани считает, что у его страны есть все для того, чтобы получить в конце октября статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС).

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