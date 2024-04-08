Названа примерная дата российской космической миссии на Венеру

Произойдет это в 2031 году Запуск российского космического аппарата к Венере запланирован на 2031 год, рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый на пресс-конференции 8 апреля.
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