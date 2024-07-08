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  • Rafael ishkinin
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Госдума рассмотрит инициативу одной из фракций выделять бесплатное жилье тем, кто лишился его из-за чрезвычайных обстоятельств

Госдума рассмотрит инициативу одной из фракций выделять бесплатное жилье тем, кто лишился его из-за чрезвычайных обстоятельств

Депутаты ЛДПР предложили выдавать бесплатное жилье россиянам, лишившимся его в результате чрезвычайных ситуаций.

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