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Эстония и Финляндия стали лидерами Европы по закупке никеля у России, — ООН Comtrade

Эстония и Финляндия стали лидерами Европы по закупке никеля у России, — ООН Comtrade

Эстония и Финляндия стали лидерами Европы по закупке никеля у России, — ООН Comtrade Ирэн ОрлонскаяПо информации, предоставленной платформой ООН Comtrade, Финляндия и Эстония сильно зависят от импорта никеля из России.

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