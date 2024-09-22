Эстония и Финляндия стали лидерами Европы по закупке никеля у России, — ООН Comtrade Ирэн ОрлонскаяПо информации, предоставленной платформой ООН Comtrade, Финляндия и Эстония сильно зависят от импорта никеля из России.
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