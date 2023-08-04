"Ленин запустил переход России на курс развития, а Сталин превратил её в сверхдержаву» — Яков Кедми дерзко заткнул антисоветских сторонников

Николай Берлизов

Мои соболезнования. Ну хоть тут почитайте... https://historicaldis.ru/blog/43075080944/Mif-o-plombirovannom-vagone-(kriticheskiy-vzglyad) Или, скажем, том 49 Полного собрания сочинений В.И. Ленина. Там в районе 424-427 страниц, кажется, его телеграммы и письма и о том, где были взяты деньги на проезд, и сколько было тех денег, и знаменитая фраза "Паспорта у русского консула брать всем по месту жительства т о т ч а с. Привет! Ваш Ленин."