Ленину в наше время достаётся со всех сторон. На него морщат нос либералы, его не особо одобряет и нынешняя власть, излишне возвеличивающая Российскую Империю.
"Ленин запустил переход России на курс развития, а Сталин превратил её в сверхдержаву» — Яков Кедми дерзко заткнул антисоветских сторонников
Комментарии
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Николай Берлизов
Мои соболезнования. Ну хоть тут почитайте... https://historicaldis.ru/blog/43075080944/Mif-o-plombirovannom-vagone-(kriticheskiy-vzglyad) Или, скажем, том 49 Полного собрания сочинений В.И. Ленина. Там в районе 424-427 страниц, кажется, его телеграммы и письма и о том, где были взяты деньги на проезд, и сколько было тех денег, и знаменитая фраза "Паспорта у русского консула брать всем по месту жительства т о т ч а с. Привет! Ваш Ленин."
Миф о пломбированном вагоне (критический взгляд) - Исторический дискуссионный клуб - 9 ноября - 43075080944
Исторический дискуссионный клуб - МирТесен
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9 час.
Alexandr Shishkan
«Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны». Скажите, пожалуйста, коммунизм наступил сразу в тот год, когда была установлена Советская власть и закончена электрификация всей страны, или немного позже?
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🇬🇧💩🇮🇱😂😅🤣👏👋🐏💲
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3 час.
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