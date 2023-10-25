В Израиле заявили об отказе в выдаче виз представителям ООН

Решение Израиля об отказе в выдаче виз для въезда в страну представителям Организации Объединенных Наций (ООН) озвучил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан 25 октября в эфире армейского радио Galei Tzahal.
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